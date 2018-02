Amnesty International: 'Na 70 jaar mensenrechten staan we op een kantelpunt'

'Haatzaaiende politiek is niet meer enkel in opmars, het is ondertussen in de praktijk omgezet', zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. 'Gemarginaliseerde minderheden zijn hier de dupe van.' Volgens De Graeve nemen staats- en regeringsleiders het niet op voor mensenrechten, 'waardoor autoriteiten in eigen land zonder gevolgen lang verworven mensenrechten kunnen afbouwen'.

...