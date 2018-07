Amerikaanse regering wijst een referendum in Oost-Oekraïne van de hand

In de Akkoorden van Minsk is namelijk geen optie voor een referendum voorzien. Bovendien heeft een zogenaamd referendum in een deel van Oekraïne, dat niet onder controle staat van de regering, geen legitimiteit.

In Oost-Oekraïne vechten sinds 2014 pro-Russische separatisten tegen regeringstroepen. Berlijn, Parijs, Moskou en Kiev hadden in 2015 in Minsk een vredesplan onderhandeld. Maar de uitvoering ervan zit al heel lang in een impasse. Tot dusver zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 10.000 mensen gedood in het conflict.

De Russische ambassadeur in de VS, Anatoly Antonov, zei vrijdag dat de presidenten Vladimir Poetin en Donald Trump tijdens de top van maandag in Helsinki ook de mogelijkheid van een referendum hebben besproken. Er zijn concrete voorstellen geweest, maar Antonov gaf geen details.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte dat hierover geen commentaar zal gegeven worden. Woordvoerster Maria Sakharova voegde daaraan toe dat indien de internationale gemeenschap, vooral de Verenigde Staten, Kiev niet kan overhalen om zich aan de Minsk-akkoorden te houden, andere opties kunnen worden besproken.