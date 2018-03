Amerikaanse Droom geldt niet voor zwarte jongens

Het project 'The Equality of Opportunity' van onderzoekers Raj Chetty (Stanford), John Friedman (Brown) en Nathaniel Hendren (Harvard) gebruikt data van 20 miljoen Amerikaanse kinderen om te onderzoeken hoe het zit met de kansen die Amerikaanse kinderen in hun leven zullen krijgen.

Het is amper een geheim dat witte Amerikanen meer kansen krijgen dan Amerikanen met een andere huidskleur (het zogenaamde white privilege), maar het onderzoek van Chetty, Friedman en Hendren levert bewijs voor deze stelling op basis van een grootschalige dataset. Ze concluderen dat 'verschillen in mobiliteit naar of uit armoede een belangrijke oorzaak [zijn] voor raciale ongelijkheden in de Verenigde Staten'.

Een paar belangrijke bevindingen uit het onderzoek: