Amerikaanse ambassade in Jeruzalem opent voor eind 2019

'In de komende weken zal onze administratie het plan versnellen om de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem te openen, en de ambassade zal opengaan voor het einde van volgend jaar', aldus Pence.

Voor president Donald Trump is die beslissing 'in het grootste belang van de Verenigde Staten'. Daarnaast vindt Trump volgens zijn vice-president dat de beslissing ook het beste is voor vrede.

Bij het bezoek van Pence aan het Israëlische parlement is het tot hevig protest gekomen van Arabische parlementsleden. Ze wachtten tot het begin van zijn toespraak, waarna ze rechtstonden en posters toonden. Onder luid protest werden ze uit de zaal geleid.

Het bezoek van Pence is omstreden door de beslissing van Trump Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. 'De Verenigde Staten hebben feit boven fictie verkozen', zei Pence daarover. 'Feit is de enige echte basis voor een rechtvaardige en duurzame vrede.'

Zowel de Israeli's als de Palestijnen maken aanspraak op Jeruzalem. Israël claimt de historische stad als zijn 'eeuwige en ondeelbare hoofdstad', inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat.