'Als Mali valt, wordt de hele Sahel een vrijhaven voor extremisten, terroristen en smokkelaars'

Volgens de Belgische historicus Henri Pirenne vormt niet de Middellandse Zee de zuidelijke grens van Europa, maar de Sahara. De Europese veiligheid hangt dus af van ons vermogen om bij te dragen aan de stabiliteit en welvaart van de landen in noordelijk Afrika, van Egypte tot Marokko, zodat de Sahara als het ware een barrière van zand, hitte en droogte blijft ten aanzien van het broeierige zuiden van Afrika. Het valt hoegenaamd niet te vatten hoe mensen door die immense zandzee kunnen reizen, bedenk ik, wanneer na het azuur van de Middellandse Zee een strakke lijn oker opdoemt en het vervolgens urenlang van schraal over schraler naar schraalst gaat. Na de aride kust van Algerije volgen kale rotsformaties en pas daarachter strekt zich de Sahara uit. Die is zo onmetelijk dat het militair vliegtuig waarmee ik reis de overtocht niet zonder twee tussenlandingen kan maken.

