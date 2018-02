AfD tweede grootste partij van Duitsland volgens nieuwe peiling, SPD verliest terrein

De rechtspopulistische AfD heeft in een peiling in Duitsland voor het eerst de SPD op federaal niveau ingehaald. In de nieuwste INSA-bevraging voor het boulevardblad Bild zijn de sociaaldemocraten na de chaos van de voorbije weken nog eens anderhalve procent kwijtgespeeld en staan nu op 15,5 procent. De AfD is een procent gestegen en staat met 16 procent nipt voor de SPD. Volgens de krant Die Welt ligt de foutenmarge bij de INSA-peilingen op ongeveer tweeënhalf procent.

De christendemocraten van Union (CDU/CSU) maken twee procent goed en zijn nu met 32 procent meer dan twee keer zo sterk als de SPD. De liberale FDP haalt nog 9 procent (-1,5), die Linke nog 11 procent (-0,5), en de Grünen blijven onveranderd op 13 procent. Daarmee zou er volgens de peilingen ook geen grote coalitie meer mogelijk zijn.

AfD-fractievoorzitster Alice Weidel reageerde euforisch. 'Wij zijn de Volkspartij', schreef ze op Twitter. 'Wij zijn de op een na sterkste partij van Duitsland'. De partij sprak zelf van een historische dag. Partijvoorzitter Jörg Meuthen schreef op zijn Facebookpagina dat Union en SPD ten minste volgens deze peiling met 47,5 procent ver van een meerderheid zijn verwijderd. Wie miljarden uitgeeft aan vluchtelingen in plaats van het eigen volk, 'moet zich over dergelijke cijfers niet verwonderen'.

Voor de SPD is dit een nieuwe opdoffer, ondanks het terugtreden Martin Schulz als voorzitter en de nieuwe start met Andrea Nahles gaat de neergang van de partij onverminderd voort. De SPD stemt momenteel over de aanvankelijk niet gewilde deelneming aan de grote coalitie. Ongeveer 463.000 leden zijn opgeroepen om tegen 2 maart hun stembrief terug te sturen. Veel leden waarschuwen wegens de slechte peilingen voor nieuwe verkiezingen. Daarom kan de schrik voor een grotere AfD de stemming om in een coalitie met CDU te stappen alsnog beïnvloeden.