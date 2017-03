Academy neemt extra maatregelen om in de toekomst fouten te vermijden

Academy-voorzitster Cheryl Boone Isaacs legt in een brief uit dat PwC, dat al 83 jaar samenwerkt met de Academy, het auditkantoor van de Oscars blijft, maar dat een fout zoals eerder dit jaar "onaanvaardbaar" is.

"We hebben protocols op poten gezet voor de avond van de Oscars, waaronder de organisatie van repetities om ons voor te bereiden op eventuele problemen op het podium, het verbod op elektronische toestellen in de coulissen en een betere verificatie van de categorieën op de enveloppen", klinkt het in de brief.

Daarnaast zal Rick Rosas, die al jaren gewerkt heeft als medeverantwoordelijke van de stemming, die taak opnieuw opnemen. Ook zal een derde boekhouder aangesteld worden, die alle winnaars op voorhand kent en in de controlekamer aanwezig zal zijn en indien nodig de regisseur van de Oscars kan waarschuwen.

Op 26 februari kregen presentatoren Warren Beatty en Faye Dunaway de foute envelop voor de uitreiking van de laatste en belangrijkste Oscar, die van de beste film. In de envelop zat een kopie van de kaart van de beste actrice, Emma Stone in "La La Land", en niet die van de beste film ("Moonlight"). De fout werd pas duidelijk toen de producers van "La La Land" al bezig waren met hun speeches.

De fout zou gelegen hebben bij PwC-boekhouder Brian Cullinan, die afgeleid zou zijn geweest en foto's van Emma Stone hebben getweet op het moment dat hij de envelop moest overhandigen. Eerder maakte de Academy bekend dat Cullinan en zijn collega Martha Ruiz nooit meer op de Oscars mogen werken.

De Academy heeft wel beslist om te blijven samenwerken met auditkantoor PriceWaterHouseCoopers.