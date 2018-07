23 jaar na Srebrenica: 'Europa liet ons zitten'

Zes dagen en nachten: zo lang was Hasan Hasanovic in juli 1995 onderweg van Srebrenica naar vrij grondgebied. Zonder eten overleefde hij in de bossen, het leger ontwijkend. Zijn verhaal heeft hij opgetekend in zijn boek Surviving Srebrenica. Een tweede boek is in de maak.