Architecten stellen Schauvliege in gebreke rond digitale bouwaanvragen

Ruim 560 architecten hebben een ingebrekestelling ondertekend naar aanleiding van de problemen met het digitaal platform waarop ze bouw- en andere vergunningen moeten indienen. Ze willen zo bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) onder druk zetten om het verplichte gebruik uit te stellen, meldt De Morgen dinsdag.

De invoering van de digitale bouwaanvraag liep al niet van een leiden dakje. Het platform waarop de aanvragen sinds 23 februari verplicht digitaal moeten worden ingediend, is zelfs even offline gehaald. Binnen twee weken volgt normaal gezien de verplichte overstap naar het Omgevingsloket voor alle stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen.

Maar dat ziet Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) niet zitten. "Wij lijden een groot economisch verlies. Niet alleen omwille van het vele tijdverlies en verloren inspanningen, maar ook omdat contractuele afspraken door laattijdige of niet-indiening van de aanvraag niet kunnen worden nagekomen", zegt NAV-woordvoerder Pieter De Groote.

"Indien de overheid er niet in slaagt om in een performant en stabiel platform te voorzien, zullen wij ons genoodzaakt zien een juridische procedure te starten om de geleden schade vergoed te zien." Schauvlieges woordvoerder meldt dat de administratie en de leveranciers van het platform volop aan een oplossing werken. "Aanstaande vrijdag buigt de Vlaamse regering zich over de situatie", zei hij nog aan De Morgen. Mogelijk zou er alsnog terug naar het oude systeem van een papieren indiening gegrepen worden, zolang de technische storingen niet opgelost raken.

Coalitiepartner N-VA noemt het "onbegrijpelijk dat dit nog steeds niet is aangepakt". "Met de klacht van NAV blijkt nu dat de potentiële economische schade zeer groot is", reageert Vlaams parlementslid Axel Ronse, die vreest voor een vergunningstop. "De omgevingsvergunning is een fantastisch instrument, maar we kunnen het ons niet veroorloven om architecten, investeerders, burgers en steden en gemeenten op te zadelen met een slecht functionerend systeem."