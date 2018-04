Wie doodde de slechtvalk van de Sint-Maartenskathedraal?

Begin april ontstond beroering nadat in Ieper een slechtvalk was doodgeschoten. Maar de strijd tegen de illegale verdelging van roofvogels ligt allesbehalve voor de hand. 'Een individu aan een jachtmisdrijf koppelen is uitermate moeilijk.'