Wereld bindt strijd aan met plastic in oceanen

Jaarlijks belandt meer dan acht miljoen ton plastic in de oceanen. Meer dan 80 procent van al het afval in de oceanen is gemaakt van plastic. Daarmee is het een van de grootste vervuilers van die oceanen. Het gaat daarbij niet alleen om plastic zakken of flessen, maar ook om microplastic deeltjes, die verwerkt zitten in cosmeticaproducten.

De Verenigde Naties lanceren een wereldwijde campagne om mensen te sensibiliseren en overheden en bedrijven ervan te overtuigen maatregelen door te drukken die het gebruik van plastic reduceren. België heeft zijn medewerking al toegezegd.

De lancering van de campagne #CleanSeas gebeurt op de World Ocean Summit in Bali. De bedoeling is dat overheden wereldwijd tegen 2022 maatregelen nemen om de hoeveelheid plastic te reduceren. Dat kan onder meer door de industrie aan te sporen om kleinere verpakkingen te maken of consumenten op te roepen om hun gewoontes te veranderen, en dat allemaal voor er onherstelbare schade aangericht wordt aan de zeeën.

Op ons bord

"Vervuiling door plastic vindt in alle oceanen ter wereld plaats en via de maritieme voedselketen komt dat ook op ons bord terecht", zegt Erik Solheim, hoofd van het milieuprogramma van de VN. "Het wordt dringend tijd dat we het plastic probleem aanpakken. We hebben lang genoeg staan toekijken hoe het probleem steeds groter werd. Het moet nu stoppen."

Doorheen het jaar zal #CleanSeas ambitieuze maatregelen aankondigen van overheden en bedrijven om microplastic te weren uit verzorgingsproducten, plastic zakken te belasten of te bannen en het aantal plastic wegwerpartikelen drastisch te reduceren. Negen landen, waaronder België en Frankrijk, hebben zich al aangesloten bij de campagne.