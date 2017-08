Natuurpunt laat 300 ganzen vergassen

Natuurpunt heeft in het Schulensmeer in Limburg 300 ganzen laten vergassen omdat ze schadelijk zijn voor de natuur en inheemse soorten. Lokaal ontstond er commotie rond de vergassing omdat jagers in de toekomst bij de vangst betrokken willen worden. 'We doen dit niet van harte', zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

Canadese ganzen zijn een soort die aanvankelijk werd ingevoerd als siergans. Het zijn dus geen wilde dieren, maar ontsnapte exemplaren. Het dier plantte zich hier voort en vormt in grote getale een probleem.

De ganzen brengen schade toe aan landbouwgewassen en zijn een bedreiging voor de inheemse soorten. Ze eten het gras op dat bestemd is voor koeien, maar grazen ook op orchideeën uit natuurgebieden.

Verder zorgt de grote hoeveelheid ganzenuitwerpselen ervoor dat in kwetsbare natuurgebieden te veel voedingstoffen in de grond en het water terechtkomen, waardoor beschermde plantensoorten worden bedreigd, schrijft Natuurpunt op haar website.

'De verwilderde ganzen zijn een probleem geworden voor de natuur én de landbouw. De samenleving wil de schade die door ganzen ontstaat, niet onbeperkt vergoeden. Ingrijpen is nu noodzakelijk geworden. Vandaag hebben die problemen zich uitgebreid over heel Vlaanderen. De conclusie is duidelijk: de beslissing om in te grijpen hadden we beter veel eerder genomen. Er zouden veel minder ganzen zijn gesneuveld.'

'Als goede beheerder moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en de populatie onder controle houden', zegt Natuurpunt. 'We hebben de ganzen gedood op de manier die naar ons inziens het minste kwaad kan. Dat gebeurde na overleg met de provincie en het Agentschap Natuur en Bos.'

Lokaal ontstond commotie bij de jagersverenigingen. 'Die hadden de dieren liever neergeschoten. De impact van die knallen op de natuur zou volgens ons echter te groot zijn geweest', aldus nog Moeremans.