Legendarische tunnel-sequoia valt na 2.000 jaar om

Hij was, meldt de San Francisco Chronicle, bijna 10 meter in diameter en een hoogte van het Calaveras Big Trees State Park in Noord-Californië, een park gespecialiseerd in sequoia's.

De boom werd gedeeltelijk beschadigd en hol gemaakt door brand. In de jaren 1860 kon men er te paard doorrijden. Het is niet duidelijk of mensen op dat moment het brandgat vergroot hadden. Het heftige werk gebeurde in 1881, toen het gat met zagen vergroot werd. In 1920 reden de eerste auto's door dat gat. De voorbije jaren werden de auto's weggehouden en konden alleen wandelaars nog onder de boom passeren.

'Heel frêle'

Zondag na een periode van ongewoon zware regenval en in een storm is de misschien 2.000 jaar oude boom omgevallen. Over de leeftijd is geen precisering gegeven, maar de bomen kunnen tot 3.000 jaar oud worden en een boom van dit formaat is ieder geval een stuk ouder dan 1.000 jaar.

Het park was op het moment van de val ontoegankelijk wegens stormgevaar en dus weet niemand, schrijft de SF Chronicle, hoe het omgeval precies is gebeurd.

Maar Joan Allday, een vrijwilligster in het park, schat dat het rond 14 uur plaatselijke tijd gebeurd is. De boom, zei ze aan de Chronicle, was "heel frêle" geworden, "hij was nog nauwelijks in leven", zei ze ook, met alleen nog een tak aan de top die tekenen van leven gaf. De val heeft de boom volgens haar "verbrijzeld". Haar echtgenoot zei dat het leek alsof de boom in een plas lag of in een meer waar een beek doorstroomt.

De woordvoerster van het park, Gloria Sandoval, betreurde het verdwijnen van een boom die generaties van toeristen naar het park heeft gelokt, maar zei tegelijk dat we "nu geloven dat het belangrijker is de bomen te bewaren en te beschermen" in plaats van er gaten in te hakken.

Het einde van een tijdperk

De Pioneer Cabin Tree stond een tijdje symbool voor de grootheid van Amerika, een land zo groot dat je door bomen kon rijden.

Tot niet zolang geleden waren er meerdere dergelijke bomen, maar een voor een vallen ze om, en gelet op een verandering in sensibiliteiten komen er geen nieuwe bij.

In die zin luidt de val van de Pioneer Cabin Tree het einde van een tijdperk in.

De Chronicle telt in Californië nog drie bomen waar momenteel doorgereden kan worden - alledrie in privébezit, alledrie een stuk kleiner dan de gevallen sequoia, en alle drie in redwood (een boomsoort verwant met de sequoia).