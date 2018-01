Is uw hond gelijk aan uw kind?

Het lijkt recht uit Reinaert de Vos te komen, maar het gebeurde echt: in de middeleeuwen werden er in onze streken geregeld processen gevoerd tegen dieren. Meestal werden de dieren beschuldigd van het veroorzaken van schade aan mensen en voedselbronnen. Het gespecialiseerde tijdschrift Animal Law gaf in 2011 een bloemlezing van bekende voorbeelden. In 1266 werd in Frankrijk een varken veroordeeld omdat het een kind had opgegeten. Het varken werd verdedigd door advocaten, maar het mocht niet baten: het dier werd schuldig bevonden en veroordeeld tot eerst marteling en vervolgens publieke executie. Het werd daarbij als man verkleed.

...