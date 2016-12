India overtreft klimaatbeloften ruimschoots

Terwijl de wereld de adem inhoudt na de verkiezing van de nieuwe Amerikaanse president en de noordpool flirt het met vriespunt, komt er goed nieuws uit India. De regering voorspelt dat het land de eigen klimaatbeloften met bijna de helft zal overtreffen, en dat zelfs drie jaar eerder dan voorzien.

India had op de klimaattop in Parijs vorig jaar beloofd om 40 procent van zijn elektriciteit uit niet-fossiele bronnen te halen tegen 2030. Maar uit een nieuw elektriciteitsplan van de regering blijkt dat het land dat aandeel met bijna de helft optrekt tot 57 procent, en tegelijk ook vervroegt met drie jaar.

Private sector

De snelle groei is niet zozeer te danken aan grote staatsinvesteringen, maar vooral aan belangrijke private projecten die het voorbije jaar zijn gestart. Zo investeerde een consortium van Aziatische bedrijven dit jaar bijna 20 miljard dollar in de Indiase zonnesector en kondigde het Franse EDF aan 2 miljard dollar te investeren in hernieuwbare energieprojecten in het land.

Daarnaast groeit het elektriciteitsverbruik in India minder snel dan was voorspeld, en is de kost van hernieuwbare energiebronnen razendsnel gedaald: in de voorbije vijf jaar is zonne-energie 80 procent goedkoper geworden.

Volgens het elektriciteitsplan zullen dan ook geen nieuwe steenkoolcentrales nodig zijn om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Dat is opnieuw een domper voor de internationale steenkoolsector, die al jaren met een dalende vraag kampt. (IPS)