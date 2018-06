'Ik zou de vliegen beter laten zitten, wat ik doorgaans doe, maar trop is helaas te veel'

Hebt u momenteel ook zoveel last van vliegen? Bij mij thuis zit het er vol van. Elke ochtend moet ik de dag beginnen met een uitgesponnen sessie vliegen meppen, want anders dreigen ze mijn bescheiden woonst over te nemen. Dikke zwarte vliegen die doen alsof het er allemaal van hen is. Het schijnt trouwens geen exclusief gebeuren voor de Waaslandpolders te zijn, ook in Limburg en bij mijn moeder in de Kempen wemelt het momenteel van de vliegen.

...