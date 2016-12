Het weer op zijn kop: sneeuw in Griekenland en 18 graden in Noorwegen

Het zuiden van Griekenland ligt bedekt onder een laagje sneeuw. Dat is opmerkelijk, want in Zuid-Griekenland sneeuwt het haast nooit en meestal is die na enkele uren ook alweer verdwenen. Alle regio's rond de hoofdstad Athene en op het schiereiland Peloponnesos zijn deze week getroffen door de sneeuw. Ook het centrum van Athene verdween onder een dun sneeuwtapijt. Ook uit Kreta werd sneeuw gemeld in de bergen bij Chania en Iraklion. De steden openden verwarmde sportzalen en andere gebouwen voor de daklozen, maar de Griekse kinderen waren wel blij. De jongsten zagen immers voor het eerst in hun leven sneeuw.

Kurkdroog in Zwitserland

Op de plekken waar nu normaal gezien wel een dik pak sneeuw zou moeten liggen, woeden ondertussen zware bosbranden door aanhoudende droogte. Dat is het geval in Zwitserland. Tientallen mensen in het zuiden van het land zijn uit hun huizen geëvacueerd. De droogte en sterke wind wakkeren de branden aan.

Bosbranden in Europa beperkten zich doorgaans tot de nazomer, wanneer een lange periode zonder neerslag de bossen droog en brandbaar maakt. Nu, in hartje winter, gelden die condities ook in het zuiden van de Zwitserse Alpen. Die liggen dit jaar niet onder een dik pak sneeuw, maar hebben al een maand geen neerslag gezien. Daardoor zijn de wouden droog en vatbaar voor vuur.

Noorwegen puft

En wat er momenteel in Noorwegen gebeurt, is helemaal te gek voor woorden. Daar is het op bepaalde plaatsen zelfs warmer dan in de zomer. In het stadje Sunndalsøra bereikte de thermometer donderdag 18,1 graden Celsius. Dat is de hoogste temperatuur die ooit gemeten is in Noorwegen zo laat nog in december. Maar het is net geen verbreking van het maandelijkse record dat op 18,3 °C staat en dateert uit 1998. Ter vergelijking: de gemiddelde temperatuur in de zomermaanden bedraagt in Sunndalsøra 13,6 °C in juni, 15,8 °C in juli en 14,1 °C in augustus.