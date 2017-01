Het tweekinderenbeleid werkt: 1,3 miljoen meer baby's geboren in China

Afgelopen jaar werden in China 17,86 miljoen baby's geboren, 1,31 miljoen of 7,9 procent meer dan in 2015. Dat is het hoogste geboortecijfer sinds 2000, zei Yang Wenzhuang van de Nationale Commissie voor Gezondheid en Familieplanning tijdens een persconferentie.

"Het toont aan dat het universele tweekinderenbeleid op tijd is gekomen en effectief heeft gewerkt", zei Yang.

Sinds 2014 mogen paren waarvan een van de ouders zelf enig kind is, een tweede kind nemen. Begin 2016 werd het tweekinderenbeleid voor iedereen in China van kracht.

Volgens experts zal het aantal geboortes in China tegen 2020 elk jaar tussen de 17 en de 20 miljoen liggen. Om de babyboom op te vangen wil de Commissie 140.000 extra gezondheidswerkers aantrekken de komende twee jaar.

Premie

Een studie in 2015 wees echter uit dat 75 procent van de Chinezen twijfelachtig staat tegenover een tweede kind. De onzekere economische situatie is de belangrijkste reden waarom ze gezinsuitbreiding uitstellen. "We overwegen om mensen een geboortepremie te geven als ze een tweede kind nemen", zei Yang.

De eenkindpolitiek werd in 1979 ingevoerd als remedie tegen het groeiende bevolkingsaantal. De Communistische Partij hoopte zo de groeiende vraag naar drinkwater en andere bronnen binnen de perken te houden.

Door de eenkindpolitiek ontstond echter een onevenwicht tussen mannen en vrouwen omdat veel Chinese echtparen een abortus lieten uitvoeren als ze een meisje verwachtten. Ook kampt China met een enorme vergrijzing.

Het nieuwe beleid moet ertoe leiden dat tegen 2050 de vergrijzing met 2 procent daalt en er 30 miljoen extra werkkrachten klaar staan voor de arbeidsmarkt. (IPS)