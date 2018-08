Grootste bosbrand ooit in Californië zal nog de hele maand woeden

In het noorden van de Amerikaanse staat Californië zijn twee brandhaarden samengekomen, waardoor in de westelijke staat nu de grootste bosbrand ooit woedt.

De twee brandhaarden, die samen "de brand van het Mendocino Complex" genoemd worden, hebben al een gebied van 114.850 hectare vernield, wat overeenkomt met de grootte van de stad Los Angeles. De brand is nog maar voor 30 procent onder controle, aldus de brandbestrijdingsdiensten in Californië (Cal Fire). 'Vandaag heeft een hogedrukgebied gezorgd voor warmer weer, droogte en hevige winden in de regio', aldus Cal Fire in een persbericht. 'Vanavond hopen de brandweerdiensten gebruik te kunnen maken van het koelere weer om een groter deel van de brand onder controle te krijgen.'

In 2017 vernielde de brand Thomas 114.078 hectare, maar de brand van het Mendocino Complex is nu dus al omvangrijker.

In de regio woeden momenteel ook andere branden. Zo heeft de brand Carr al meer dan 1.600 gebouwen vernield, en geleid tot de dood van zeven mensen. Volgens Cal Fire was de brand maandag nog maar voor 45 procent onder controle.

De Ferguson-brand, die leidde tot de gedeeltelijke sluiting van het Yosemite National Park, is voor 38 procent onder controle.

Meer dan 14.000 brandweermannen bestrijden de verschillende branden in Californië. Volgens een verantwoordelijke van het bosdepartement van de staat, zijn de branden 'extreem snel, extreem agressief en extreem gevaarlijk'.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag (plaatselijke tijd) naar aanleiding van de branden nog uitgehaald naar de milieuwetten die van kracht zijn. 'De bosbranden in Californië worden groter en zijn zoveel erger geworden door de slechte milieuwetten die niet toelaten om water dat al beschikbaar is, op een degelijke manier te gebruiken. Het wordt weggeleid naar de Stille Oceaan. We moeten ook bomen weghalen om tegen te gaan dat het vuur zich verspreidt!'

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading!