De helft van alle leven op aarde is verdwenen

Sinds het begin van de menselijke beschaving is de helft van het leven op aarde verdwenen. Tot die conclusie komt een grote studie in het wetenschappelijk vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences. Ze drukt het leven wel uit in biomassa: het 'gewicht' dat alle soorten samen hebben. Er werd altijd van uitgegaan dat bacteriën samen de grootste biomassa hebben, omdat ze overal voorkomen en met zo waanzinnig veel zijn, maar de studie stelt nogal verrassend dat landplanten goed zijn voor 80 procent van het totaal. Door ontbossing en andere aanpassingen van het landschap heeft de mens de vegetatie veel lager gemaakt dan vroeger en heeft de aarde de helft van zijn biomassa verloren.

