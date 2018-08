David Attenborough neemt zijn leven onder de loep: 'Ik heb geen bijzondere stem, hoor'

Susan Attenborough, de dochter van dierenfilmer David Attenborough, opent de voordeur. Sir David, 92 jaar oud, daalt de trap af. Hij woont sinds 1952 in deze hemelsblauwe, twee verdiepingen tellende villa in Richmond, een groene wijk in het zuidwesten van Londen. Hij begroet ons en gaat ons voor naar de woonkamer. De deurvanger, zien we, is een metalen kever. En de lades van de buffetkast hebben plaatjes met als opschrift 'Borneo', 'Sierra Leone' en 'Rwanda'. In de rekken aan de muur staan boeken, honderden cassettes met klassieke muziek en een aantal fossielen. De ramen kijken uit op een goed verzorgde tuin met een vijver. Tijdens het interview bereidt Susan, die al twee jaar bij haar vader inwoont, een avondmaal voor een grote groep gasten.

...