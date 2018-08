Beestenboel: raderdiertjes overleven miljoenen jaren zonder seks

Ze zitten overal en toch zie je ze niet: raderdiertjes. Ze zijn microscopisch klein, meestal niet groter dan een halve millimeter. Raderdiertjes leven in de lucht en op de aarde en hebben een beetje water in hun omgeving nodig. Zelfs mossen zijn vochtig genoeg. Er zijn concentraties van 2 miljoen raderdiertjes per vierkante meter beschreven.

...