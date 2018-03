Wanneer je je geen man of vrouw voelt: 'Jezelf zijn, zou geen strijd mogen zijn'

Een hele groep mensen voelt zich anders dan het biologische geslacht waarmee ze geboren zijn. De beschrijving van hoe iemand zich voelt, noemt men genderidentiteit. Dat heeft niets met geslacht of met seksuele oriëntatie te maken, maar met het zelfbeeld dat die persoon heeft. Binaire mensen voelen zich man of vrouw. Non-binaire mensen kunnen zich niet vinden in één van die twee keuzemogelijkheden. 'Het besef dat je anders bent, is heel moeilijk. We moeten veel knokken, terwijl je gewoon jezelf moet kunnen zijn.'