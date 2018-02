In beeld: het gelukkige leven, toen er nog geen machines waren

Landbouwer Jean-Bernard Huon keerde zijn rug naar de nieuwe technologieën die tijdens de jaren na de Tweede Wereldoorlog een revolutie betekenden voor de Franse landbouwindustrie. Een halve eeuw later zet Huon nog steeds zijn ossen in om het veld om te ploegen en leidt hij een ouderwets traditioneel boerenbestaan in Riec-sur-Belon zonder comfort en warm water. 'Boeren van vandaag hebben heel wat meer land en dieren dan ik, maar ze zijn niet noodzakelijk gelukkiger. Ze hebben heel wat beperkingen.' Hoewel Huon wel degelijk biologisch produceert, weigert hij het label te gebruiken of te leveren aan de trendy boerenmarkten van tegenwoordig. Ook supermarkten laat hij links liggen. De klanten moeten maar zelf de producten bij hem komen halen.