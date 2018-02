Barack en Michelle Obama onthullen hun officiële portretten

Maandag werden in de National Portrait Gallery in Washington D.C. de officiële portretten van voormalig president Barack Obama en zijn vrouw Michelle onthuld.

Portretten van oud-presidenten veroorzaken over het algemeen weinig commotie, maar toen vorig jaar bekend werd dat Barack voor zijn portret de visuele kunstenaar Kehinde Wiley (° 1977) had uitgekozen en Michelle voor het hare Amy Sherald (° 1973), haalde dat de krantenkoppen.

De hele natie ging druk aan het speculeren over het resultaat.

De kunstenaars zelf hadden complete zwijgplicht, wat de hype alleen maar groter maakte. Reden voor het tumult? Het is niet alleen de eerste keer in de geschiedenis dat de officiële opdracht wordt toevertrouwd aan Afro-Amerikanen, maar beide hedendaagse kunstenaars zouden wel eens de grenzen van het 'saaie' traditionele realistische staatsportret kunnen doorbreken.

Qua timing zit de onthulling dubbel goed. Niet alleen bestaan de National Portrait Gallery, het kunstmuseum van de Smithsonian Institution, en de tentoonstelling America's Presidents dit jaar vijftig jaar, februari is in Amerika ook Black History Month. Tijdens die maand worden belangrijke verwezenlijkingen van Afro-Amerikanen herdacht.

De galerij in het hartje van de Amerikaanse hoofdstad herbergt buiten het Witte Huis zelf de enige volledige verzameling portretten van alle Amerikaanse presidenten. In totaal zijn er 1.600 werken met het aangezicht van iemand der staatslieden. Voorheen had de galerij enkel twee, uit 2012 daterende, foto's van Obama in haar bestand.

De eerste reactie van de voormalige president op zijn portret? 'Vrij scherp.'

Hans Boffel/Belga