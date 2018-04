Amerikaanse IS-vrouw wil in Syrië blijven uit vrees om kinderen te verliezen

De Amerikaanse vrouw die meer dan twee jaar bij de Islamitische Staat (IS) in Raqqa woonde, deelt voor het eerst haar verhaal. 'Je hoort constant kogels over je hoofd vliegen. Als je water probeert te halen, heb je snipers die op je schieten. Er vallen mortieren om je heen. Het is echt oorlog.'

Getraind

In 2015 reisde Sam El Hassani samen met haar man Mousa en haar twee kinderen naar Syrië. Mousa sloot zich aan bij IS en werd naar een trainingskamp gestuurd. Uiteindelijk kwam Sam terecht in Raqqa, ze claimt dat haar echtgenoot haar misleidde om daarheen te gaan.

'De eerste keer dat ik hem terugzag, was dat in het centrum van Raqqa. Hij stond aan de zijkant van een straat met een lange baard en een wapen in zijn handen. Ik zei onmiddellijk dat ik naar huis wilde vertrekken', vertelt Sam aan BBC Panorama. 'Met een glimlach op zijn gezicht zei hij "Ga maar, je kunt het proberen. Je geraakt er toch niet."'

Haar zoon Matthew was te zien in een van de laatste IS-propagandavideo's. 'Veel mensen zullen de video bekijken en Matthew als dreiging beschouwen voor de Amerikanen. Ze zullen een kind zien dat kan schieten, dat misschien weet hoe hij een bom moet gebruiken', stelt de BBC-journalist aan Sam voor. 'Het is bedoeld om er zo uit te zien, het is propaganda', legt Sam uit. 'Net als al die andere video's die je online ziet. Het leven lijkt hier zo mooi, je hebt hier fruit en groenten. Al die prachtig gemonteerde video's, het zijn allemaal leugens.'

Gevlucht

Lori, Sams zus, probeerde en haar en haar kinderen uit Syrië te halen. In februari zou Sam haar zus om hulp gevraagd hebben. 'Er vallen elke dag zo'n vijf à tien bommen. De schokgolven zijn gestoord. Het regent granaatscherven, rotsen en glasscherven', staat in haar mail.

Tijdens de oorlog stierf Sam's man Mousa in een luchtaanval. Ze vluchtte met haar kinderen weg en werd gevangengenomen door Koerdische strijders.

De IS-vrouw heeft geen haast om terug te keren naar de Verenigde Staten, want ze vreest dat de overheid haar kinderen zal afnemen. 'Ik wil beslissen wat het beste is voor mijn kinderen. Wat als de overheid mijn kinderen van mij probeert af te nemen, terwijl ik hen alleen maar wil beschermen? Hier gaan ze tenminste naar school en worden ze gevoed', aldus Sam.

Gezinnen zouden geholpen moeten worden om uit Syrië te vertrekken', vindt Lori. Zij probeert de Amerikaanse overheid te overtuigen om Sams kinderen terug naar huis te brengen. 'Zouden mensen bestraft moeten worden om in eerste instantie naar Syrië te vertrekken en daar te doen wat ze doen? Absoluut. Maar moeten we ze daarom daar achterlaten? Neen', zegt de zus.

Het volledige verhaal zal binnenkort verschijnen in een nieuwe documentaire die geproduceerd is door BBC Panorama en PBS Frontline. Bekijk de preview hieronder.