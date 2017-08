Waarom Henegouwers minder lang leven

De levensverwachting in ons land stijgt. Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat de gemiddelde Belg in 2016 een levensverwachting had van 81 jaar en 5 maanden. In Vlaanderen (82 jaar en 5 maanden) ligt de levensverwachting het hoogste, gevolgd door Brussel (81 jaar en 5 maanden) en Wallonië (79 jaar en 8 maanden).

...