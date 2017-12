Hans Wuerich Larios: Ik moet toegeven dat mijn idee niet echt origineel was. Naakt protesteren was een strategie die in de weken voordien al in Brazilië was gebruikt. Dat moeten we ook proberen, dacht ik, en dus nam ik een bijbel mee, trok ik mijn kleren uit en ben ik op een pantservoertuig gekropen. Ik wilde tonen wat er aan de hand was in Venezuela: de repressie tegen betogers, de volslagen weerloosheid van de bevolking tegenover de machthebbers. Ik heb geen politieke overtuiging, enkel de overtuiging van mijn geloof.

