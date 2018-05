Geweld tegen Congolese meisjes en vrouwen flakkert op: 'Deze verkrachtingen zijn een strategie'

In Congo flakkert het geweld weer op, stellen hulporganisaties vast. In het Panzi-hospitaal in Oost-Congo komen opnieuw beestachtig verkrachte vrouwen en kinderen binnen. Waart het spook van de burgeroorlog weer door het land? 'Ze wil haar baby vermoorden als het een jongetje is.'