De klimaatopwarming en de gevolgen ervan lijken vaak een abstracte dreiging, ver weg en onzichtbaar. Iets dat alleen anderen in een verre toekomst treft. Voor mij sloeg de geboorte van mijn kinderen dit foute beeld definitief aan diggelen. Ik had namelijk geen hogere wiskunde nodig om uit te vissen dat mijn jongste kind pas rond 2082 op pensioen kan en volgens de gemiddelde levensverwachting het jaar 2098 haalt. Hoe zullen mijn en jouw kinderen en kleinkinderen de eenentwintigste eeuw doorworstelen? En hoe zullen zij naar onze generatie kijken als we niet op tijd handelen?

Delen Hoe kan ik mijn kinderen later recht in de ogen kijken? Pieter Boussemaere

De klimaatopwarming staat immers op het punt om onze menselijke beschaving op haar grondvesten te doen daveren. Als we nu niet opletten, botsen we nog in de loop van deze eeuw op een toxische cocktail van extreme droogtes, hongersnoden, ronddolende mensenmassa's, pandemieën, ontwrichte staten en ineenstortende ecosystemen. Dat maakt van de klimaatkwestie nu ook een echte crisis. En crisissituaties veranderen nu eenmaal onze verantwoordelijkheid en onze kijk op wat goed of slecht is. Hoe kan ik mijn kinderen later recht in de ogen kijken?

Mijn zoektocht mondde uit in tien persoonlijke klimaatacties die echt een verschil maken. Ze kregen een zichtbaar wetenschappelijke onderbouwing in een boek dat op 17 augustus verschijnt. Sommige acties vragen tijd en/of geld, maar de meeste acties zijn onmiddellijk uitvoerbaar en voor iedereen toegankelijk. De 'Tien klimaatacties die werken' is dan ook een afvinklijst die ieder van ons binnen een bepaalde termijn tracht te realiseren. Kies zelf je momenten. Zorg alleen dat je je eigen streefdatum haalt. Let wel, de uiterste datum is 2030.

Delen Beleg vandaag nog een vergadersessie met je gezin om je eigen uitstoot te reduceren.

Je woont tenslotte in de Europese Unie en wij beloofden in Parijs om in 2030 minstens 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Bovendien moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 met bijna de helft gedaald zijn, willen we aan de ergste gevolgen ontsnappen. Beleg daarom vandaag nog een vergadersessie met je gezin om je eigen uitstoot zo efficiënt mogelijk te reduceren.

Acties vier tot en met tien zetten je al een heel eind op weg. Wie deze acties naar de letter uitvoert, vermindert zijn persoonlijke uitstoot, afhankelijk van zijn huidige levensstijl, met dertig tot zeventig procent zonder daarbij fundamenteel in te boeten op luxe en comfort. Echter, niet alleen het reduceren van je eigen uitstoot is belangrijk: klimaatactie is namelijk ook een collectief gebeuren waarbij je je omgeving, bedrijven en politici aanspoort om hetzelfde te doen. Hier focussen acties een tot en met drie op.

Wat zijn dan de tien klimaatacties die werken in een notendop? Actie 1: Informeer jezelf Voldoende vertrouwd zijn met het onderwerp is de enige manier om gezonde debatten te voeren en gerichte actie te ondernemen. Actie 2: Beïnvloed je omgeving Ondanks de vele media-aandacht, is de klimaatproblematiek in ons dagelijks leven geen gespreksonderwerp van betekenis. Net het doorbreken van deze klimaatstilte zien steeds meer onderzoekers als een belangrijk individueel actiepunt. Praat er dus over anderen, van vrienden, collega's en familieleden, tot lokale politici en je werkgever. Actie 3: Beïnvloed je overheid Politici in de juiste richting en de juiste versnelling duwen, kan op veel manieren. Belangrijk daarbij is dat je ook zelf weet welke richting het uit moet. Gelukkig is de kern van de klimaatoplossing verbazend eenvoudig: hernieuwbare elektriciteit. Politici moeten dan ook stoppen met de eenzijdige doorrekening van de energiekosten via de elektriciteitsfactuur en die verschuiven naar het gebruik van fossiele brandstoffen. Actie 4: Kies de juiste elektriciteit Kies sowieso voor een leverancier van echte groene stroom en wek indien mogelijk je eigen stroom op. Met een paar duizenden euro's installeer je een zonne-installatie die groot genoeg is om het stroomverbruik van een gemiddeld gezin te dekken. Is jouw dak echter niet geschikt, huur je een woning of heb je gewoon niet zo veel geld? Investeer dan vanaf 25 euro samen met anderen in hernieuwbare energie. Actie 5: Spring verstandig om met elektriciteit Kies voor energiezuinige producten (A+++ labels & led-verlichting) en gebruik ze verstandig. Actie 6: Kies de juiste motor Naast de benenwagen, fiets, openbaar vervoer en autodelen, is er de elektrische wagen. En ja, zelfs al hou je rekening met de uitstoot die vrijkomt tijdens de elektriciteitsproductie en het maken van de batterij, een elektrische wagen is bij ons altijd stukken klimaat- en milieuvriendelijker dan zijn conventionele tegenhanger. Bovendien is er niet zo gek veel extra elektriciteit nodig om iedereen elektrisch te laten rijden. Actie 7: Beperk vliegreizen en compenseer Zolang vliegmaatschappijen geen brandstofbelasting betalen en er onvoldoende alternatieven beschikbaar zijn, neem je het heft best in eigen handen. Beperk daarom in eerste instantie het aantal vliegreizen (max. 1 ton CO 2 /jaar). Vlieg je toch, kies dan een vliegmaatschappij met de zuinigste toestellen en leg jezelf, geheel vrijwillig, een vervuilersbelasting op door je uitstoot te compenseren. Actie 8: Isoleer, isoleer, isoleer Maak je huis stapsgewijs klaar voor de toekomst door voldoende te isoleren en te kiezen voor vloer- of wandverwarming, of lage-temperatuurradiatoren. Actie 9: Kies de juist verwarmingsbron We moeten af van fossiele verwarmingsbronnen, en snel. Om 2050 te halen moeten jaarlijks maar liefst 100.000 Vlaamse huishoudens overschakelen op groene warmtebronnen. Wie kan, laat zijn woning aanschakelen op een warmtenet. Heb je een nieuwe ketel nodig? Neem dan een warmtepomp of een hybride warmtepomp in overweging. En een zonneboiler neemt 60 tot 80 procent van je warm water voor zijn rekening. Actie 10: Vermijd rund- en lamsvlees Let op vlak van voeding vooral op wát je eet. Plantaardige producten belasten het klimaat het minst. En van alle soorten vlees hebben rund- en lamsvlees met voorsprong de grootste klimaat- en milieu-impact.