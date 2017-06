Hoe de zelfrijdende auto onze maatschappij overhoop zal gooien

Waarom nog nieuwe wegen aanleggen? Over tien tot twintig jaar is de zelfrijdende auto gewoon, en kan het bestaande wegennetwerk tot vier keer meer auto's aan. Maar wat betekent de zelfrijdende revolutie voor mensen met jobs als vrachtwagen- of buschauffeur?