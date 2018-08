WHO wil marketing van poedermelk aan banden leggen

Volgens het rapport krijgen 78 miljoen baby's - drie op vijf - geen borstvoeding meteen na hun geboorte. Dit geeft hen meer risico op ziekte of overlijden. Ook is de kans hiermee kleiner dat borstvoeding op een later moment nog wordt opgestart door de moeder.

De meeste van deze baby's worden geboren in lage- en middeninkomenslanden. Dat zeggen Unicef en de WHO in een nieuw rapport.

Timing is alles

Volgens het rapport hebben kindjes die meteen na de geboorte borstvoeding kregen, 'significant' meer kans op overleven. Zelfs het uitstellen van de eerste moedermelk met enkele uren, kan al 'levensbedreigende gevolgen' hebben.

Huidcontact zal, samen met het zuigen van de baby, de borstvoeding bij de moeder op gang brengen, inclusief het colostrum, de eerste melk die ook wel het eerste 'vaccin' van een baby wordt genoemd omdat het zo rijk is aan nutriënten en belangrijke antistoffen.

'Als het op borstvoeding aankomt is timing alles. In sommige landen maakt het zelfs het verschil uit tussen leven en dood', zegt Henrietta Fore van Unicef. 'Toch zijn er elk jaar miljoenen pasgeborenen die de voordelen van vroege borstvoeding mislopen. De redenen daarvoor zijn al te vaak dingen die we gemakkelijk kunnen veranderen. Moeders krijgen simpelweg niet genoeg aanmoediging en steun om borstvoeding te geven in de cruciale minuten na de bevalling, zelfs niet van medisch personeel in gezondheidsinstellingen.'

Keizersnede

Baby's die binnen het uur na de geboorte borstvoeding krijgen, wonen het vaakst in Oost- en zuidelijk Afrika (65 procent) en het minst in Oost-Azië en de Pacific (32 procent). De verschillen van land tot land zijn vaak enorm, stelt het rapport na analyse van recente data van 76 landen. In Burundi, Sri Lanka en Vanuatu krijgen 9 op de 10 baby's onmiddellijk na de geboorte borstvoeding. In Azerbeidzjan, Tsjaad en Montenegro is dat slechts voor 2 op de 10 baby's het geval.

Volgens het onderzoek zijn de vaakst voorkomende redenen waarom een moeder geen borstvoeding geeft aan haar pasgeborene dat er wordt gekozen voor alternatieven zoals honing, suikerwater of melk op basis van melkpoeder.

Ook de toename van het aantal keizersnedes wereldwijd blijkt gepaard te gaan met een afname van de keuze voor borstvoeding. Volgens de cijfers is bijvoorbeeld in Egypte het aantal keizersnedes verdubbeld tussen 2005 en 2014. Baby's die hier worden geboren na een keizersnede krijgen in 19 procent van de gevallen borstvoeding. Voor baby's die op de natuurlijke wijze geboren worden, is dat 39 procent.

Marketing poedermelk aan banden

Ten slotte is de aanwezigheid van een ervaren vroedvrouw die de moeder bijstaat, een belangrijke factor. In veel landen worden baby's meteen na de geboorte van hun moeder gescheiden en neemt de omgeving de eerste zorg op zich.

Eerdere studies die worden geciteerd in het rapport wijzen op 33 procent meer kans op overlijden als een baby pas tussen het 2e en 23e uur na de geboorte de eerste borstvoeding krijgt. Pasgeborenen die pas vanaf de tweede dag na de geboorte of later moedermelk krijgen, zien hun kans op overlijden zelfs verdubbeld.

Unicef en de WHO roepen naar aanleiding van deze resultaten overheden en donoren op om strenge wettelijke bepalingen aan te nemen om de marketing van poedermelk en andere babymelkvervangers aan strikte banden te leggen.