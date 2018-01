Wereld hypnose dag: 'Hypnose is geen geloof, maar hard werken aan jezelf'

'Wat mij aan hypnose als psychotherapeutisch middel bevalt, is dat er niets bovennatuurlijks aan te pas komt', zegt dr. Paul-Henri Mambourg, psychiater en voorzitter van de Confédération Francophone d'Hypnose et de Thérapies Brèves. 'Hypnose hoort al sinds onze geboorte bij het natuurlijke functioneren van ons lichaam en is een bewustzijnstoestand waar wij allemaal elke dag in belanden.' Denk maar aan de verschuiving in onze wakende toestand in de bioscoop of tijdens lange ritten achter het stuur. Het lijkt alsof we dan wegsluimeren, maar niets is minder waar. Onze concentratie spitst zich volledig toe op één activiteit, terwijl al de rest wegvalt. Het klassieke misverstand is dat hypnose met slaap te maken heeft. In werkelijkheid is er juist sprake van hyperconcentratie. Je blijft je volledig bewust van alles om je heen, maar het is alsof je op een afstandje toekijkt. Juist die afstand maakt het in de psychotherapie mogelijk om sommige problemen door te werken. 'Hypnose maakt je gedachten vrij en ontdoet je van je psychische en fysiologische blokkades. Je komt in een toestand van eindeloze creativiteit. Niet voor niets zijn in deze toestand veel grote ontdekkingen gedaan. Het soort ontdekkingen waar veel intuïtie bij komt kijken.' Een bekend voorbeeld is Archimedes in zijn bad. Moe van het zoeken naar de oplossing van zijn probleem van de ondergedompelde lichamen ontspant hij zich en laat hij zijn gedachten de vrije loop. En eureka : de oplossing schiet hem ineens te binnen. Ieder...