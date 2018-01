'We weten nog weinig over microplastics in onze voeding'

De Nederlandse professor Peter Hollman, tot vorig jaar (in 2016 ging hij met pensioen) verbonden aan het Departement Agrotechnologie en Voedingswetenschappen van de Universiteit Wageningen, maakte deel uit van de groep wetenschappers die zich bij de Europese Voedsel- en Veiligheidsautoriteit (EFSA) buigt over vervuilende bestanddelen in de voedselketen. Het EFSA-panel van wetenschappers bracht een rapport uit over micro- en nanoplastics in de voedselketen.

...