Waarom de candida-schimmel zich plots tegen ons keert

Candida-schimmels zijn alomtegenwoordig, ook in ons lichaam. Velen hebben er geen last van, maar sommige mensen worden geplaagd door een terugkerende ontsteking van de huid of de slijmvliezen, vooral die in de vagina. Mihai Netea, immunoloog van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, houdt zich al jaren bezig met de vraag hoe het kan dat een organisme waarmee we doorgaans in vrede samenleven zich plots tegen ons keert. Het antwoord moeten we volgens hem zoeken in ons afweersysteem. 'Sommige mensen blijken kwetsbaarder dan andere door natuurlijke genetische variatie in de eiwitten die ons beschermen tegen schimmelinfecties.'

