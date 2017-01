Veel depressies, maar weinig nieuwe pillen

De Belg is niet alleen een pillenslikker, hij zet ook zijn kinderen aan de medicatie. Dat bleek vorige week uit cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). In 2015 kregen kleuters 19.363 dagelijkse dosissen antipsychotica voorgeschreven, kinderen tussen 6 en 11 jaar 339.350 dosissen, en 12- tot 17-jarigen 992.328 dosissen. Die dienen bijvoorbeeld om gedragsproblemen bij autisme of zwakbegaafdheid te behandelen. De cijfers voor antidepressiva stemmen evenmin vrolijk: kleuters slikten dagelijks 14.712 dosissen, kinderen 84.851 en tieners 988.476 dosissen.

...