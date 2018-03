Topdokter Bart Morlion: 'We benutten onvoldoende de kracht van ons brein'

'Alles wat zeer doet', antwoordt anesthesist-algoloog Bart Morlion fijntjes glimlachend op de vraag wat pijn is. Dat lijkt een beetje Geneeskunde voor Dummies, maar er zit nogal wat in die definitie. 'Ik gebruik ze graag omdat ze rekening houdt met de subjectieve component van pijn', zegt Morlion, die zich bekwaamde in de behandeling van chronische pijnen en figureert in Topdokters op Vier, als hoofd van het pijncentrum van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Ook de wetenschappelijke definitie van pijn onderstreept dat subjectieve element, en spreekt van een onplezierige ervaring, die zintuiglijk is en sterk emotioneel gekleurd. 'Pijnervaring is dus voor iedereen anders, en hangt af van omgevingsfactoren en van je persoonlijke geschiedenis. Dat maakt de behandeling natuurlijk ontzettend complex.'

...