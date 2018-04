'Teken pas voor een klinische studie als ál je vragen beantwoord zijn'

Waarom is dat Informed Consent Document zo belangrijk?

'Dit lijvige document, in begrijpelijke taal, is nagekeken door het ethisch comité, dat de belangen van de deelnemers behartigt. Het bevat informatie over het studieproject, maar ook over onder meer je rechten, plichten en risico's als deelnemer. Goed geïnformeerd kun je een weloverwogen beslissing nemen. Niemand heeft er baat bij als je vroegtijdig uit een studie stapt omdat je er met verkeerde verwachtingen aan begonnen bent. Uiteraard behoud je te allen tijde het recht om uit de studie te stappen, zonder een reden te moeten geven.'

...