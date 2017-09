Rust in het hoofd: hoe je je leven weer in eigen handen kan nemen

Word je soms overweldigd door de drukte van het leven, de chaos in je huis en het voortdurende gebrek aan tijd? Eva Brumagne, algemeen directeur van vrouwenorganisatie Femma, schreef een handige gids over hoe we ons leven weer in eigen handen kunnen nemen. 'We worden ongelooflijk veel onnodige spullen aangepraat.'