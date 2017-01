Roland Duchâtelet: 'De meeste burn-outs zijn fake'

'Mensen veinzen een burn-out, omdat de ziekenkas aantrekkelijker is dan werkloosheidssteun', zegt Roland Duchâtelet in Het Laatste Nieuws. Hij gelooft dan ook niet in de zware burn-outcijfers in ons land.

Dit weekend bleek uit de driejaarlijkse Werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat maar liefst de helft van de Vlamingen te veel stress ervaart op het werk. 280.000 Vlamingen vertonen zelfs symptomen van burn-out, een stijging met een kwart.

Foert zeggen tegen de baas

Duchâtelet beweert niet dat de burn-out niet bestaat, maar de meeste zijn fake, stelt hij. 'Ik zie het in mijn om­geving. Ik zie mensen burn-outs hebben. Dat is heel erg. Dus daar gaat dit niet over', aldus de ex-politicus. 'Maar ik zie ook fake burn-outs, ik zie fake invaliditeit. Waarom? Omdat mensen liever in ziekenkas vallen dan in werkloosheidssteun. ­Mensen zijn goed geïnformeerd over ons sociaal stelsel. Ze praten erover met vrienden, ze zoeken info op het internet. Ze zien het sociale systeem als een ­winkel. Ze shoppen voor het best mogelijke statuut. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Als de buren en de vrienden het óók doen, waarom zouden ze het dan zélf niet doen?'

Duchâtelet is een groot voorstander van het basisinkomen. 'Het is tijd om onze sociale zekerheid om te vormen tot een basisinkomenssysteem', zegt hij in Het Belang van Limburg. 'In het systeem van het basisinkomen is het gedaan met die ziektebriefjes. Mensen die thuis willen blijven, blijven thuis. Ze hebben een bron van inkomsten en dat geeft hen het gevoel van veiligheid. Grote voordeel is dat je foert kan zeggen tegen je baas.'