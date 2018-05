Psychologe over terugbetalingsplan Maggie De Block: 'Wie er echt onderdoor zit, heeft hier weinig aan'

Wie binnenkort hulp zoekt bij de psycholoog, zal minstens vier consultaties terugbetaald krijgen. Een mijlpaal, vindt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Maar Evi Verbeke, die in het vakgebied doctoreert, is niet overtuigd. 'De minister kan hiermee de indruk wekken dat je in acht sessies van je problemen af kunt raken.'