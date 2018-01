Patiënten getuigen: 'Kanker is een sluipmoordenaar, maar angst is dat ook'

'De kanker zit niet meer in mijn lichaam, wel nog in mijn hoofd', zegt Marleen (65), bij wie achttien jaar geleden borstkanker werd vastgesteld. Omdat ze wist dat ze een verhoogde kans had om de ziekte te krijgen, liet ze sinds haar 25e haar borsten halfjaarlijks onderzoeken. 'Ik maakte me eigenlijk weinig zorgen over kanker. Door de strikte opvolging had de ziekte geen schijn van kans.' Toch werden op een dag drie kwaadaardige tumoren rechts vastgesteld. Haar borst kon ze niet behouden. Met het nodige vertrouwen onderging ze de chemo- en radiotherapie. 'Zolang ik in behandeling was, ging het relatief goed met me. De ommekeer kwam achteraf.

...