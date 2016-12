Papieren voorschriften, oude doktersbriefjes en SIS-kaart verdwijnen in 2017

Wie geneesmiddelen, hulpmiddelen, kinesitherapie of verpleegkundige zorg nodig heeft, ontvangt een papieren voorschrift van zijn arts of tandarts. Om de gezondheidszorg te digitaliseren, wordt die papieren versie al enige tijd meer en meer vervangen door een elektronisch voorschrift. In 2017 wordt daarin een versnelling hoger geschakeld: het papieren voorschrift wordt -waar dat kan- vervangen door een elektronische versie. De patiënt krijgt enkel nog een papieren "bewijs" van het voorschrift, waarop een barcode staat die apothekers kunnen inscannen om de elektronische versie op te halen. Het papieren voorschrift blijft het volgende jaar wel nog geldig.

Vanaf 1 januari 2018 valt ook de papieren afdruk weg, en wordt het vervangen door de eID-kaart. Enkel het elektronische voorschrift is dan nog geldig. Het papieren voorschrift kan wel nog worden gebruikt op vraag van de patiënt, maar dan eerder om verstaanbaare en nuttige informatie te geen over het correcte gebruik van geneesmiddelen, verduidelijkt het Riziv. Voor een overzicht van de elektronische voorschriften zullen patiënten met behulp van hun eID, eID-lezer en pincode terecht kunnen op een webportaal.

SIS-kaart

Ook de SIS-kaart verdwijnt definitief in 2017. Sinds 2014 werd geen enkele SIS-kaart meer uitgereikt of vervangen. Tijdens de overgangsperiode konden zowel de SIS-kaart als de eID worden gebruikt, maar daaraan komt vanaf het nieuwe jaar definitief een einde.

De SIS-kaart gaf apothekers, artsen en andere zorgverleners toegang tot de ziekenfondsgegevens van patiënten. Die gegevens waren echter vaak verouderd omdat patiënten zelf naar het ziekenfonds moesten stappen om de gegevens op de kaart te laten bijwerken als er iets in hun situatie was veranderd. De elektronische identiteitskaart maakt komaf met dat probleem. Op de eID zelf staan geen ziekenfondsgegevens, maar de kaart geeft wel toegang tot de onlinedatabank van het ziekenfonds. Op die manier zijn zorgverleners er altijd zeker van dat de gegevens up-to-date zijn, en kunnen ze het correcte tarief aanrekenen.

Wie wel onder de Belgische sociale zekerheid valt, maar geen identiteitsbewijs heeft, kan bij de mutualiteiten terecht voor een Isi+-kaart. Het gaat dan om kinderen jonger dan twaalf jaar, grensarbeiders, vreemdelingen die bijdragen maar geen Belgisch paspoort hebben, of gepensioneerden die in het buitenland verblijven.

Doktersbriefjes

Tot slot worden ook de oude getuigschriften voor verstrekte hulp - de zogenaamde "doktersbriefjes" - vanaf 1 januari 2017 definitief afgeschaft en vervangen door de nieuwe modellen, voorzien van een ontvangstbewijs met vermelding van het KBO-nummer.

De nieuwe getuigschriften zijn al meer dan een jaar in omloop, maar veel artsen gebruiken nog de oude doktersbriefjes die ze in voorraad hadden. Dat mogen ze nog doen tot en met 31 december, daarna hangt hen een boete van 50 tot 1.250 euro boven het hoofd. De mutualiteiten nemen vanaf het nieuwe jaar enkel nog de nieuwere modellen aan. Wie nog met een oud getuigschrift aanklopt, loopt het risico geen terugbetaling te krijgen.

Patiënten kunnen de nieuwe doktersbriefjes herkennen aan het ontvangstbewijs onderaan, waarop het KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen, nvdr) ingevuld moet worden.