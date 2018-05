Oosterse therapieën voor het Westen: genezen ze ons of maken ze ons nog zieker?

In Australische newagegemeenschappen, in de woestijn van Nevada en in de wetenschap onderzocht Jan De Deken, auteur van Melk, honing, kerosine: op reis naar de gelukkigste en ongelukkigste plaatsen ter wereld, hoe uit het Oosten geplukte therapieën voor steeds meer westerlingen niet alleen mentale en lichamelijke, maar ook identitaire en spirituele putten dempen. 'Mindfulness is opium voor het volk geworden.'