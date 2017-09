Nieuwe test toont na 20 minuten of patiënt besmet is met zika

De nieuwe test is naast snel ook bijzonder accuraat. Vorige tests hadden het probleem dat ze misleid konden worden door het denguevirus dat knokkelkoorts veroorzaakt. Hierdoor was er in het verleden vaak sprake van zogenaamde 'false positives' en kregen mensen ten onrechte te horen dat ze besmet waren met zika.

De nieuw ontwikkelde test laat duidelijk aflezen om welke van de vier verschillende serotypes van dengue of zika het gaat, zodat het resultaat erg betrouwbaar is. Bovendien is de test gemakkelijk in gebruik, goedkoop en draagbaar.

'Het is belangrijk om een eenduidige test te hebben die onderscheid maakt tussen de vier verschillende varianten van dengue en zika, virussen die verspreid worden door dezelfde mug', zegt Kimberly Hamad-Schifferli, professor ingenieurswetenschappen aan de Universiteit van Massachusetts in Boston, die meewerkte aan de ontwikkeling van de test.

Unieke antilichamen

De onderzoekers van het MIT werkten samen met wetenschappers van over de hele wereld om experimenten te doen op stalen van patiënten. Omdat die stalen in sommige gevallen niet verscheept mogen worden uit het land van herkomst reisde het team onder meer naar Mexico, Colombia, India en Brazilië om de tests ter plaatste uit te voeren.

De conclusie van de studie is dat de nieuwe test zeer accuraat is in het onderscheiden van zika van andere, verwante virussen.

Daarvoor werd gezocht naar unieke antilichamen die enkel reageren op de aanwezigheid van de NS1-proteïne in het bloed van met zika besmette patiënten.

De vorige tests waren ook gebaseerd op het onderscheiden van antilichamen die interageren met de NS1-proteïne. Maar het ging in dat geval nog om antilichamen die zich ontwikkelen door de aanwezigheid van verschillende virussen van dezelfde familie. Hierdoor kregen patiënten te vaak ten onrechte de diagnose van zika.

De studie is deze week verschenen in het vakblad Science Translational Medicine.