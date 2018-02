Knack doet de Burn-Out Test: 'U werkt te hard, meneer Draulans'

De cijfers zijn hallucinant, op alle niveaus. Volgens de Europese Commissie kosten burn-outs Europese bedrijven 272 miljard euro - en dat was in 2012. Die hoge prijs volgt rechtstreeks uit de langdurige afwezigheid van werknemers met een burn-out: ze zouden hun werkgever elk minstens 20.000 euro per jaar kosten - in sommige rapporten gaat het over liefst 35.000 euro. In België zouden bijna 30.000 mensen met een burn-out kampen. Studies geven aan dat liefst 10 procent van de werknemers op de rand van een burn-out balanceert. Het aantal burn-outs zit zo sterk in de lift dat ze ook een economisch probleem zijn, en niet meer alleen een ernstig gezondheidsprobleem.

