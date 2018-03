Hoe Stephen Hawking een medisch wonder werd

'Waarom moet mij dit overkomen!', schreef Stephen Hawking in zijn memoires 'My Brief History' over het moment dat hij de diagnose van Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) kreeg. Hij was toen net 21 jaar geworden. 'Op dat moment dacht ik dat mijn leven voorbij was en dat ik nooit het potentieel dat ik dacht in mezelf te hebben, zou waarmaken.' Toch slaagde de vermaarde kosmoloog erin om decennia langer te leven dan hij en menig medische expert hadden verwacht.

