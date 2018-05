Fastfood eten met een enzym minder: roeit wetenschap obesitas uit?

Wie droomt van een bikinilijf of strakke sixpack, maar verlekkerd is op frieten, pizza's en kebab, moet in de nabije toekomst mogelijk niet meer diëten. Momenteel experimenteren onderzoekers met enkele enzymen die een belangrijke rol spelen bij de stofwisseling. Zo werd het NAMPT-enzym bij muizen uitgeschakeld. De exacte werking van dat enzym is nog niet achterhaald, maar men vond er wel opvallend hogere concentraties van terug in het bloed van obese mensen.

De muizen waarbij het enzym werd uitgeschakeld, konden zoveel eten als ze wilden. Normale muizen die hetzelfde vette dieet volgden als de muizen met één enzym minder, kon je na het experiment rollen.

Geen oplossing voor obesitas

Jammer genoeg lijkt de slimme manipulatie niet meteen een oplossing voor de obesitasepidemie. Het NAMPT-enzym speelt immers een belangrijke rol bij de productie van het NAD-molecuul dat de spieren in bundels bijeenhoudt en dus onmisbaar is. Daarbij konden onderzoekers muizen zo vaak kruisen en manipuleren totdat ze het enzym uitzonderde. Bij mensen is dat minder evident.

Eetlust remmen

Ondanks de moeilijkheden, geloven de wetenschappers nog steeds in een doorbraak. Dankzij de nieuwe inzichten kunnen ze de eetlust remmen of de bloedsuikerspiegel reguleren waardoor het lichaam sneller zal seinen om te stoppen met eten.