Elke dag sterft een Deen aan gevolgen van huidkanker: populaire vakantielanden om hulp gevraagd

"Wij, Denen, houden van uw land. Maar er is een probleem...." begint een Deense nieuwslezer in de taal van het vakantieland in kwestie. De korte uitzendingen, die te bekijken zijn op YouTube, maken deel uit van een sensibiliseringscampagne rond de gevaren van huidkanker. De Denen hebben immers een fragiel velletje en daar zijn ze zich eigenlijk - en zeker op vakantie - niet echt van bewust. Een verbrande croissant, een verbrande pizza, souvlaki, paëlla en loempia moeten illustreren wat er gebeurt als een Deen de exotische zon opzoekt.

"Help ons", smeekt de nieuwslezer. "Help ons, Denen..." Meteen krijgt de kijker een Deens koor in zwemuitrusting te zien: roodverbrand waar de zon hun onbedekte huid heeft geteisterd.

Hoe te helpen? Door die Deense bleekhuiden eraan te herinneren hoe ze zich tegen de zon kunnen beschermen: door een parasol boven het hoofd te houden, een petje op te zetten of zich kwistig met zonnebrandcrème in te wrijven...

Met de filmpjes, die gericht lijken aan de landen waar de Denen graag op vakantie gaan, wil de Deense stichting tegen kanker de aandacht op het probleem trekken. In die zin is hun opdracht nu al geslaagd.

Frankrijk

Spanje

Thailand

Griekenland

Italië

