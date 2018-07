Eén adres voor je medische gegevens: dokter Finoulst test de 'Personal Health Viewer'

Een reeks (betaalde) facturen van de tandheelkundige dienst van het UZ Leuven en een brief waarin een afspraak voor een sportmedische test bevestigd wordt, is alles wat ik terugvind als ik me anderhalve maand na de lancering aanmeld op Mijngezondheid.België.be, het nieuwe federale online portaal voor persoonlijke medische gegevens. Geen enkel verslag, geen bloeduitslagen, geen toegang tot de samenvatting van mijn medisch dossier bij de huisarts, zoals het zo veelbelovend klonk begin mei. Etienne Maeriën, e-healthadviseur bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, is zich daar ten volle van bewust: 'De Personal Health Viewer (PHV) is een portaal, een huis met vele deuren, dat de weg wijst naar de medische gegevens die beschikbaar zijn op diverse andere digitale portalen voor de burger. Zo lang de andere portalen niet helemaal klaar zijn met de integratie, valt er inderdaad niet veel te lezen.'

